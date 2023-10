Division 3B ACFF : Huy décroche la première tranche en D3B ACFF mais Aywaille méritait le nul… «C

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trooz (P1) vaincu par un Sart particulièrement réaliste dans une rencontre qui a vu les deux équipes inscrire un total de 8 buts P1 | Tilff et l’UCE Liège se neutralisent dans ce derby liégeois de P1(+ toutes les photos du match et vidéo)

– D2 ACFF : D2 ACFF | La Calamine veut renouer avec la victoire contre GanshorenLa Calamine présente un bilan de 1/9. La réception de Ganshoren, en difficulté depuis le début de la saison, est la bonne occasion de se relancer. Lire la suite ⮕

– Division 3A ACFF : D3 - Le Symphorinois en progrès, son ailier Taha Es-Shimi aussi: «Malgré laContre Perwez, dimanche (15h), les Bleus entendent reproduire la solide prestation livrée à Jodoigne. Mais avec la victoire au bout. Lire la suite ⮕

D3B ACFF : L’Union Hutoise peut remplir son 1er objectif face à Aywaille, avec la 1re tranche en D3Auteur d’un début de saison presque parfait, la nouvelle Union Hutoise accueille Aywaille ce dimanche sur le coup de 15h. Une «finale» pour le gain de la première tranche synonyme de tour final… avant de viser ouvertement le titre? Lire la suite ⮕

– D3B ACFF : Plus réaliste qu’Aywaille, l’Union Hutoise gagne la 1re tranche en D3 et prend de lLes Mosans ont peut-être livré l’une de leur moins bonne partition cette saison, mais ont réussi à empocher les trois points sur Aywaille, jusque-là invaincu. Le leadership est conservé et la 1re tranche en poche! Analyse, réactions et vidéos. Lire la suite ⮕

Le foot à Huy-Waremme: voici toutes les sélections et infos chaudes en D2/D3 pour ce week-endBlessés, incertains, suspendus, retours, sélections, etc: voici tout ce qu’il faut savoir pour nos sept clubs huy-waremmiens en D2 et D3 ACFF. Lire la suite ⮕

Elections communales à Huy : les méga chantiers seront terminés pour octobre 2024 « Je suis très fier »À un an des élections communales, la majorité hutoise (PS-MR-IdHuy/ Les Engagés) dresse son bilan. Christophe Collignon, bourgmestre en titre, se dit « très fier » des réalisations accomplies. Lire la suite ⮕