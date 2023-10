– division 1 dames : Basket (D1): après la première défaite européenne, Namur doit se reconcentrer sur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Basket (Eurocup) | La meneuse du Namur Capitale, Chloé Bully, confiante avant le déplacement au Caledonia Gladiators : «Je profite de ma première vraie campagne européenne»D3A | Sergio La Valle veut des joueurs plus tueurs devant le but à Tamines avant de voir du beau jeu: «Si on gagne dix matches 1-0 en jouant mal, cela me va»

D3A | Mehdi Nejjar, un jeune T2 expérimenté et apprécié du vestiaire pour assurer l’intérim à Ciney: «Les joueurs m’ont soutenu la saison dernière, je veux leur rendre la pareille» D3A | Il est temps de gagner pour l’Arquet qui se rend sans au CS Brainois, un concurrent direct, son coach Denis Sulejman : «Ne pas gaspiller les points pris contre le Crossing ou Onhaye» headtopics.com

D2 | Un derby à Meux pour l’honneur namurois avant un gala pour le prestige à l’Union Saint-Gilloise: «Le projet de Rochefort va au-delà d’un simple statut de deuxième club de la province» Voile | Xavier Broers (Corroy-le-Château) doit renoncer à sa participation à la Transat Jacques Vabre qui s’élance ce dimanche: «J’ai passé trois jours dans le coma suite à une infection bactérienne»

Pas de second succès pour Namur Capitale battu en ÉcosseNamur Capitale s'est incliné 49-42 jeudi chez les Écossaises de Caledonia Gladiators en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules (groupe G) de l'EuroCoupe féminine de basket. Dans le groupe L, Fribourg (Suisse) et Marjorie Carpréaux ont été sévèrement battues (101-68) chez les Françaises de La Roche Vendée. Lire la suite ⮕

Un festival pour les fans de films d’horreur commence à Namur ce jeudiDès ce jeudi 26 octobre et jusqu’au 31 octobre, le Aaaargh Retro Film Festival mettra des films d’horreur à l’affiche du Quai 22 à Namur. Lire la suite ⮕

Un juge absent trop longtemps à Namur, il faut recommencer les procès à zéroDepuis janvier dernier, soit neuf mois, un juge namurois est absent pour cause de maladie. Avant son arrêt maladie, ce... Lire la suite ⮕

– Régionale 1 : Basket (R1) | Alex Walewyns, qui a battu ses anciennes couleurs de Belleflamme, se sentLa semaine dernière, Alexandre Walewyns a vécu un moment très particulier. En effet, le nouveau meneur du BC Cointe a affronté son club formateur, le BC Belleflamme. Lire la suite ⮕

– Provinciale 1 : Basket – P1 | Les anciens de Welkenraedt préfacent le derby Dison-AndrimontCe samedi, 19h, place au seul derby de la saison entre nos deux clubs régionaux de P1, Dison-Andrimont et Henri-Chapelle, deux équipes au coude-à-coude au classement. Lire la suite ⮕

– BNXT League : BNXT League | Match de tous les dangers: le RSW Liège Basket se rend à Anvers ce samediCe samedi (20h), le RSW Liège Basket va jouer, à Anvers, le match qui a fait vaciller le basket belge. Handicapés par des blessés, les Sang et Marine doivent s’attendre à une chaude réception. Lire la suite ⮕