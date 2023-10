Dit zijn de slachtoffers van de schietpartij in Maine

Het dodentol is hoog. Achttien doden en dertien gewonden. De politie deelde tijdens een persconferentie om 16.30 uur (Belgische tijd) mee dat ze al acht slachtoffers hadden geïdentificeerd. Over de leeftijden van de slachtoffers kon de politie voorlopig nog niets meedelen. Wel vertelden ze dat zeven van hen, één vrouw en zes mannen, stierven in de bowlingzaak. Bij het restaurant vielen er acht doden.

Bob Violette is het eerste slachtoffer van de dodelijke schietpartij dat publiekelijk geïdentificeerd wordt. Hij heeft drie zonen en zes kleinkinderen. “Hij liet je niet de deur uitlopen zonder hem een knuffel te geven en een kus op de wang. Hij was er gewoon voor alles”, vertelde zijn schoondochter.

Getuigen na schietpartij in Maine: “Ik lag bovenop mijn dochter, mijn moeder bovenop mij. Alsof het een leven lang duurde”was de bar manager in het Schemengees Bar & Grille Restaurant, waar een schutter woensdagavond het vuur opende. “Hij is een held. Hij nam een mes en probeerde achter de schutter aan te gaan om hem te beletten nog iemand neer te schieten. De schutter schoot hem twee keer in de buik.”bevestigt haar overlijden dan weer aan CNN. headtopics.com

Verwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

