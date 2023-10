Dit zijn de grootste Halloweenfans van het land, en dat mag wat kosten

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Dit zijn de grootste Halloweenfans van het land, en dat mag wat kostenDit zijn de grootste Halloweenfans van het land. Ze zijn zo gepassioneerd dat zelfs de bedragen die ze voor dit griezelfeest uitgeven u waarschijnlijk doen opschrikken. “Ik heb speciaal een huis gekocht om tot horrorhuis om te toveren.” Lire la suite ⮕

Dit doet topdokter Ilse Degreef om gezond te blijven: “Ik volgde een cursus tanden poetsen”Ze worden geconfronteerd met leven en dood. Elke dag opnieuw. De meest ingewikkelde pathologieën zijn hun deel. Maar wat doen artsen zélf om gezond te blijven? En omgekeerd: wat zouden ze nooit doen? Vandaag: handchirurg Ilse Degreef (51, UZ Leuven): “Ik hou mijn gsm altijd uit de slaapkamer. Lire la suite ⮕

Topdirigent Jaap van Zweden keert even terug naar ‘zijn’ Antwerp Symphony Orchestra: “Ze spelen hun sokken uitTwee weken, langer zal Jaap van Zweden (62), dirigent van het New York Philharmonic, dit jaar niet in zijn woonplaats Amsterdam zijn. Toch maakt hij tijd voor een exclusief concert met het Antwerp Symphony Orchestra, vanavond in de Koningin Elisabethzaal. “De goede band die ik met dit orkest heb wil ik onderhouden. Lire la suite ⮕

Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaar: “Maar we blijven het gratis doen”Al voor het derde jaar op rij organiseert Dave Adriaensen het Pullse Spookhuis. Dit jaar is het griezellabyrinth dubbel zo groot, vandaar ook dat hij het spookhuis nu twee verlengde weekends opent in plaats van één. “Anders is het zonde van alle tijd, en de herfstvakantie valt nu heel gunstig. Lire la suite ⮕

Zware trainingsweek kost Witse Meeussen meerdere plaatsen: “Ik reken op de supercompensatieEen vijftiende plaats zaterdag in Ruddervoorde, een achttiende zondag in Maasmechelen. Voor Witse Meeussen verliep het crossweekend niet super: “Logisch, ik heb een zware trainingsweek achter de rug.” Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕