Dit is Yip, de hond die bedwantsen kan opsporen

, maar ook bij ons. En dus moet er ook steeds meer gezocht worden naar manieren om de vervelende diertjes weer weg te krijgen. De Nederlander Nico Vonk, die overheden, bedrijven en particulieren adviseert op het gebied van ongediertebestrijding, zet daarvoor zijn hond Yip in.

Vonk leidde Yip, een Engelse springerspaniël, zelf op met behulp van een professionele trainer van het Nederlandse K9zoekwerk. “De hond werd getraind volgens de SWDI-methode”, aldus Vonk. “Belangrijk is daarbij dat ze leren om gestructureerd te speuren en goed te verwijzen telkens als ze de geur van bedwantsen opmerkt. Het gaat om een lang en intensief traject van een jaar met meerdere trainingen per dag, maar intussen is Yip klaar voor het echte werk.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Werd de Slachter van Bergen 26 jaar geleden al ontmaskerd? Paris Match meent een van de beruchtste cold cases uit ons land opgelost te hebbenHerinrichting kruispunt Loes van start: nu verkeerslichten en straks mogelijk ook trajectcontroleALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Nederlandse politicus Thierry Baudet geslagen voor lezing in GentDe omstreden Nederlandse politicus Thierry Baudet is donderdagavond net voor de aanvang van een lezing in Gent op het hoofd geslagen. Een tegenstander wachtte hem op en sloeg hem met een paraplu. Lire la suite ⮕

Nederlandse politicus Thierry Baudet aangevallen net voor start van lezing in GentBaudet was zichtbaar geschrokken door het voorval en werd onmiddellijk naar een zaaltje geleid. Hij had geen zichtbare letsels. Er was ook geen bloed te Lire la suite ⮕

Oververmoeidheid: dit kan je ertegen doenEen mindere nacht hebben we allemaal weleens. Maar een langdurig gebrek aan kwalitatieve slaap kan je serieus hinderen tijdens je dagelijkse activiteiten en op het werk. Lire la suite ⮕

Dit weten we al over de verdachte van dodelijke schietpartij in MaineDe politie van Maine heeft de 40-jarige Robert Card genoemd als vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in de Verenigde Staten dinsdagavond. Daarbij vielen minstens 22 doden en nog eens 60 gewonden. Card is nu op de vlucht en zou “gewapend en dodelijk” zijn. Lire la suite ⮕

Dit zijn de slachtoffers van de schietpartij in MaineDe schietpartij in Lewiston in de Amerikaanse staat Maine eiste 18 levens. De eersten van die dodelijke slachtoffers krijgen nu een naam en een gezicht. Dat terwijl de vermoedelijke dader nog steeds op de vlucht is. Lire la suite ⮕

DPG Media gaat in beroep tegen publicatieverbod Rousseau: “Dit is een principiële kwestie”De rechter in Dendermonde wijst het derdenverzet van DPG af tegen het publicatieverbod dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau via eenzijdig verzoekschrift bekwam. DPG Media gaat daartegen in beroep. Lire la suite ⮕