“Dit is het grootste dieptepunt uit mijn hele voetbalcarrière”: Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn pos

itie van KV Mechelen-trainer na ‘schandelijke’ bekerblamageOp zijn negentiende verkocht voor acht miljoen, nu speelt Obbi Oulare in de kelder van tweede klasse: “Terugkeren naar Engeland, dat is een obsessie voor mij”Antwerp met jonge spits, Club Brugge wijzigt op verschillende plekken: ontdek hier de verwachte opstellingen van de eersteklassers in de Croky CupThibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook een goeie keeper zou zijn.

Antwerp met jonge spits, Club Brugge wijzigt op verschillende plekken: ontdek hier de verwachte opstellingen van de eersteklassers in de Croky CupOp zijn negentiende verkocht voor acht miljoen, nu speelt Obbi Oulare in de kelder van tweede klasse: “Terugkeren naar Engeland, dat is een obsessie voor mij”Bruggeling Thijs Coninckx (20) zet beslissende strafschop om en trapt FC Knokke voorbij KV Mechelen naar zevende hemel: “Laat Club nu maar komen”Debuterende keeper Maxime Delanghe vliegt met...

Ooit was hij een groot Anderlecht-talent, maar daarna liep het mis voor Jorn Vancamp: “Ik dacht eraan in de Ikea te gaan werken” Adiós jubileum! Spaanse voetbalster maakt zich op voor 100ste cap bij nationale ploeg… maar mag door administratieve fout niet meedoenThibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook een goeie keeper zou zijn. Viel dat lelijk tegen”Antwerp met jonge spits, Club Brugge wijzigt op verschillende plekken: ontdek hier de verwachte opstellingen van de eersteklassers in de Croky CupANALYSE. headtopics.com

Anderlecht rekent nog eens op Raman, puzzelwerk voor Steven Defour: ontdek hier de verwachte opstellingen vanNu ook de eersteklassers hun opwachting maken in de Croky Cup, wordt de beker weer een stuk interessanter. De 1/16e finales beloven ook dit jaar weer voor spektakel te zorgen. Benieuwd naar hoe jouw favoriete club zal aantreden in de Croky Cup? Ontdek hieronder de verwachte opstellingen. Lire la suite ⮕

Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie van KV Mechelen-trainer na bekerblamage: “Dit is schandelijTrainer Steven Defour hoopte na de 1 op 18 in de competitie vertrouwen te tanken in de beker. Niets was minder waar, want KV Mechelen ging er na strafschoppen uit tegen Knokke (Eerste Nationale). Lire la suite ⮕

Historicus Bruno De Wever over davidster van Israëlische ambassadeur: 'Dit is misbruik van de geschiedenis'De Israëlische ambassadeur heeft tijdens de VN-Veiligheidsraad een davidster opgespeld. Dat levert hem veel kritiek op. Lire la suite ⮕

Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft, oud-rechter Internationaal Strafhof: “Dit is eDat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft. Lire la suite ⮕

Dit doet topdokter Ilse Degreef om gezond te blijven: “Ik volgde een cursus tanden poetsen”Ze worden geconfronteerd met leven en dood. Elke dag opnieuw. De meest ingewikkelde pathologieën zijn hun deel. Maar wat doen artsen zélf om gezond te blijven? En omgekeerd: wat zouden ze nooit doen? Vandaag: handchirurg Ilse Degreef (51, UZ Leuven): “Ik hou mijn gsm altijd uit de slaapkamer. Lire la suite ⮕

Buurtbewoners krijgen doodsbedreigingen na verplichte sluiting clubhuis padelclub: “Dit moet echt stoppen”De beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de deuren van het clubhuis van de Pittemse padelclub te sluiten, veroorzaakt heel wat commotie. Het gezin dat met klachten over geluidsoverlast en nachtlawaai een groot aandeel had in de sluiting, heeft het zwaar te verduren gehad. Lire la suite ⮕