Dit doet topdokter Ilse Degreef om gezond te blijven: “Ik volgde een cursus tanden poetsen”

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Topdirigent Jaap van Zweden keert even terug naar ‘zijn’ Antwerp Symphony Orchestra: “Ze spelen hun sokken uitTwee weken, langer zal Jaap van Zweden (62), dirigent van het New York Philharmonic, dit jaar niet in zijn woonplaats Amsterdam zijn. Toch maakt hij tijd voor een exclusief concert met het Antwerp Symphony Orchestra, vanavond in de Koningin Elisabethzaal. “De goede band die ik met dit orkest heb wil ik onderhouden. Lire la suite ⮕

Israël voert aantal bombardementen en grondtroepen in Gazastrook fors op: dit weten we alHet Israëlische leger heeft de aanvallen op het noorden van de Gazastrook sinds vrijdagavond gevoelig opgedreven. Er heerst totale chaos, blijkt uit de weinige getuigenissen die vanuit Gaza naar buiten komen. Telefonie en internet zijn er quasi volledig afgesloten. Lire la suite ⮕

Max Verstappen kan dit weekend aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost evenaren: “Max heeft geeNog één overwinning en Max Verstappen evenaart het aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost in de Formule 1: 51. De Franse oud-coureur zegt enorm onder de indruk te zijn van de manier waarop de Nederlander zich presenteert in de koningsklasse, zowel op- als naast de baan. ”Max is heel speciaal. Lire la suite ⮕

In de praktijk van Rika Ponnet: “Ik krijg het gevoel niet gewaardeerd te worden, maar toch antwoord ik”Rika krijgt een mail van een vrouw die begeleidt in haar datingtraject. Kwaad is ze, razend. De beschuldigingen, de uitroeptekens, de hoofdletters … zijn allemaal uiting van coping mechanism, wat daarachter schuilt is een diepe pijn. De woorden raken Rika. En toch besluit ze te antwoorden. Lire la suite ⮕

Fotografe Carmen De Vos twijfelt: ‘Sinds Trump ben ik mijn geloof in de politiek kwijt’Elke week vraagt Knack in de rubriek Durf twijfelen naar de twijfels van bekende mensen. ‘Ik was tot voor een paar jaar een grote liefhebber van Lire la suite ⮕

‘Ik wil de brugfiguur zijn tussen de boze Vlaming en de boze moslim’De ene week staat VRT-journaliste Loubna Khalkhali thuisloze mensen te interviewen na de aardbeving in Marokko. De andere week staat ze, als vrouw van regisseur Adil el Arbi, op de rode loper te blinken in Hollywood. ‘Die twee werelden houden me in evenwicht. Lire la suite ⮕