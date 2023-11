Disparition inquiétante d'une adolescente de 15 ans en France

Après le petit Emile et Lina, c’est une nouvelle disparition qui secoue la France. Cette fois, elle concerne une adolescente de 15 ans prénommée Amélie. Le 19 octobre dernier, la jeune fille a quitté la famille d’accueil où elle résidait, dans l’Oise, et n’a plus donné signe de vie depuis cette date. Le procureur de la République de Beauvais a ouvert une enquête.Toutefois, ce n’est pas la première disparition inquiétante de l’adolescente.

En décembre 2022, elle avait déjà quitté la maison de ses grands-parents, où elle vivait, dans le Maine-et-Loire, en laissant une lettre pour ses proches. À l’époque, sa maman avait témoigné dans les colonnes du Courrier de l’Est, décrivant Amélie comme une adolescente « qui n’allait vraiment pas bien ». Elle avait été retrouvée deux mois plus tard, en février dernier, en région parisienne, en bonne santé

