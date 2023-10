Disparition d’Emile : tous les regards se tournent vers «Romain», un jeune agriculteur de 17 ans

Cela fait quatre mois maintenant que le petit Emile, 2 ans, a disparu dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes Provençales. Une histoire qui a profondément marqué la France entière mais aussi les pays voisins. Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour que cette tragique histoire, digne d’un thriller Netflix, fascine: un lieu «clos», un hameau de montagne où tout le monde se connaît.

Dès les débuts de l’enquête, plusieurs pistes ont été évoquées: kidnapping, drame familial, fugue, accident fatal. Mais aussi cette possibilité que le gamin ait été percuté par un véhicule, et que le conducteur ait caché le corps. C’est clairement cette piste qui est envisagée aujourd’hui. Romain et ses parents ont été interrogés.

