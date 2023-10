DISCUSSIE. Wat vind jij van de fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke?

Zwijndrecht kan in 2025 fuseren met buurgemeentes Beveren en Kruibeke. De gemeenteraad heeft donderdagavond een principebeslissing goedgekeurd om de fusiegesprekken op te starten. Een …De provincie Antwerpen gaat wellicht van 69 naar 68 steden en gemeenten nu de gemeenteraad van Zwijndrecht met een wisselmeerderheid dan toch de fusie met Beveren en Kruibeke heeft goedgekeurd.Donderdagavond gaf de gemeenteraad van Zwijndrecht groen licht voor de fusie met buurgemeenten Beveren en Kruibeke.

Het gemeentepersoneel van Zwijndrecht legde donderdagmiddag het werk neer. Dat deed het als symbolische actie tegen de fusieplannen van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke. Het personeel vreest … Barbara Deheyder (50) uit Rupelmonde kreeg vorige week het nieuws dat geen enkele ouder wil horen. Haar enige zoon Cobi (25) kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Burcht. De …Ten laatste op 1 mei 2024 zullen tuinen die gecontamineerd zijn met PFAS in Zwijndrecht afgegraven worden. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gezegd tijdens een parlementaire zitting.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie er toch gaat komen. Nochtans bleek uit een referendum dat de Zwijndrechtenaar daar niet voor gewonnen is. Bijna 80 procent stemde toen tegen … headtopics.com

Donderdag moet de fractie van Vlaams Belang in Zwijndrecht tegen een fusie met Beveren en Kruibeke stemmen. De partijtop verplicht hen daartoe. Zo niet, spelen ze hun partijkaart kwijt. “Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongevalJohan Van den Driessche stelt nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voor in Antwerpen: “Gelaagd boek met passages voor meerwaardezoekers”

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Lire la suite:

gva »

Zwijndrecht voegt zich bij fusiegemeente met Beveren en KruibekeDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond beslist dat de gemeente zich vanaf 2025 bij de nieuwe fusiegemeente met Beveren en Kruibeke zal voegen. Lire la suite ⮕

Is provincie Antwerpen binnenkort gemeente armer door fusieplannen van Zwijndrecht? “Dat was eerder al een hisDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond met een wisselmeerderheid dan toch de fusie met Beveren en Kruibeke goedgekeurd. Daardoor voegt Zwijndrecht zich bij twee Oost-Vlaamse gemeentes, wat zou kunnen betekenen dat Zwijndrecht binnenkort dus geen Antwerpse gemeente meer is. Lire la suite ⮕

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie toch komtBurgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie er toch gaat komen. Nochtans bleek uit een referendum dat de Zwijndrechtenaar daar niet voor gewonnen is. Bijna 80 procent stemde toen tegen een fusie. Maar CD&V zou er toch mee willen doorgaan. N-VA wil niet in de kaarten laten kijken. Lire la suite ⮕

Op Allerheiligen worden finales van de Beker van het Waasland betwist in KruibekeOp woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd. Om 14 uur wordt de vrouwenfinale afgewerkt tussen Bosdam Beveren (interprovinciale) en HRS Haasdonk (tweede provinciale). Om 16 uur is het de beurt aan de mannen. Lire la suite ⮕

Zo reageerde de zaal na de goedkeuring van de fusie op de gemeenteraad: “Lafaards”Donderdagavond gaf de gemeenteraad van Zwijndrecht groen licht voor de fusie met buurgemeenten Beveren en Kruibeke. Maar dat het een onderwerp is dat menig inwoner al langer beroert, was ook donderdag nog maar eens duidelijk. De raadzaal zat afgeladen vol, vooral met tegenstanders, die na de stemming luid en duidelijk hun gedacht lieten horen. Lire la suite ⮕

Vanaf 1 mei worden PFAS-tuinen in Zwijndrecht afgegravenTen laatste op 1 mei 2024 zullen tuinen die gecontamineerd zijn met PFAS in Zwijndrecht afgegraven worden. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gezegd tijdens een parlementaire zitting. Lire la suite ⮕