DISCUSSIE. Heeft Conner Rousseau correct gehandeld toen hij slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedra

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

‘De incidenten rond de almacht van Conner Rousseau komen te snel na elkaar om gezond te zijn”Vooruit-voorzitter Conner Rousseau raakt maar niet verlost van de beschadigende incidenten. Dit keer zal hij het niet kunnen afdoen als een heksenjacht. Vooruit zit met een probleem dat zich steeds meer concentreert rond de manier waarop de voorzitter de partij regeert. Lire la suite ⮕

Conner Rousseau en zijn partij liggen weer onder vuur na zwijggeld in MeToo-zaak: “Dit tast het imago aan”Na een racistische uitspraak en drie geseponeerde meldingen over grensoverschrijdend gedrag, liggen Conner Rousseau en zijn partij weer onder vuur. Vooruit betaalde een medewerkster duizenden euro’s zwijggeld na een klacht wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Dit tast het imago van de partij aan. Lire la suite ⮕

Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft: “Maar dat kúnnen geen doelwitten zijn”Dat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft. Lire la suite ⮕

Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft, oud-rechter Internationaal Strafhof: “Dit is eDat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft. Lire la suite ⮕

Exmar-topman Nicolas Saverys: ‘Wie beweert dat fossiele energie geen toekomst meer heeft, denkt verkeerd’Na de mislukte beursexit van de Belgische gasrederij Exmar laat topman Nicolas Saverys duidelijk verstaan dat hij in fossiele energiebronnen blijft geloven. ‘We zijn pioniers en kampioenen van de innovatie op het vlak van olie- en gasinfrastructuur. Die rol willen we blijven spelen. Lire la suite ⮕

Het technisch genie achter megadancing Zillion: “Mensen aanbidden nu de figuur die de club kapotgemaakt heeft”Een jaar na de release van de film wil hij nog weleens spreken: Roger Kerremans, de man die de Antwerpse megadancing Zillion gebouwd heeft. Over de zotte jaren 1997-2002 die hij letterlijk achter de schermen (zijn schermen!) meegemaakt heeft. Over de intrede van Miss België 1999 Brigitta Callens. Lire la suite ⮕