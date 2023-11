Dirigente van KF Jaak Lemmens geeft haar stokje door

Tijdens het concert zal symbolisch het dirigentstokje worden overgedragen van dirigente Kelly Helsen naar de nieuwe dirigente Ruth Vandecruys. Op het podium staan muzikanten die ook spelen bij andere bands zoals Boerenzonen Op Speed en Cover Force.

Gene Thomas zorgt met een gastoptreden voor één de hoogtepunten van de muzikale avond. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Aan de kassa betaal je 15 euro.

De senioren in Turnhout kregen dinsdag voor de laatste keer maaltijden aan huis bezorgd via Zorggroep Orion. Het betekent niet dat ze in de kou blijven staan, want leverancier Veresto uit Malle … IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer headtopics.com

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten.

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Na 50 jaar leegstand herleeft sprookjesachtig kasteeldomein in Mechelen: “We delen onze taart graag met de gemeenschap” headtopics.com

Hoog bezoek in SK Beveren - KVC Westerlo: Prins Laurent geeft aftrap voor bekerduelHoog bezoek op de Freethiel. Niemand minder dan Prins Laurent geeft woensdagavond in het gezelschap van zijn twee zonen – Aymeric en Nicolas – en vriend en voetballegende Jean-Marie Pfaff de aftrap van het bekerduel tussen Beveren en Westerlo. Prins Laurent en Pfaff kennen elkaar al meer dan dertig jaar. Lire la suite ⮕

Tagir (Westerlo) ook niet inzetbaar tegen BeverenRavil Tagir, die zondag het wedstrijdblad niet haalde tegen Union, is ook woensdag niet inzetbaar in de bekerwedstrijd tegen SK Beveren. Lire la suite ⮕

Na het overlijden van man uit Limburg: Albert Van Raemdonck is de oudste man in BelgiëAlbert Van Raemdonck, die in juli zijn 107de verjaardag vierde, is vanaf vandaag de oudste nog levende man in België nadat dinsdag de Limburger Jaak Broeckx (109) overleed. Lire la suite ⮕

Ambitieus SK Beveren wil er opnieuw een heuse cupmatch van maken tegen KVC Westerlo: “Ze hebben hier alles teSK Beveren ontvangt woensdagavond eersteklasser KVC Westerlo op de Freethiel. Coach Wim De Decker hoopt er net zoals vorig jaar tegen Antwerp een echte cupmatch van te maken. De Beverse T1 praat over de winstkansen, de magie van de beker en zijn vriendschap met collega Jonas De Roeck. Lire la suite ⮕

Ambitieus SK Beveren wil er opnieuw een heuse cupmatch van maken tegen KVC Westerlo: “Ze hebben hier alles teSK Beveren ontvangt woensdagavond eersteklasser KVC Westerlo op de Freethiel. Coach Wim De Decker hoopt er net zoals vorig jaar tegen Antwerp een echte cupmatch van te maken. De Beverse T1 praat over de winstkansen, de magie van de beker en zijn vriendschap met collega Jonas De Roeck. Lire la suite ⮕

Hoog bezoek op de Freethiel! Prins Laurent geeft aftrap voor BeverenHoog bezoek op de Freethiel. Niemand minder dan Prins Laurent geeft woensdagavond in het gezelschap van zijn twee zonen – Aymeric en Nicolas – en vriend en voetballegende Jean-Marie Pfaff de aftrap van het bekerduel tussen Beveren en Westerlo. Lire la suite ⮕