Direct vidéo et commenté : Lugano - Bruges, Skov Olsen double la mise (0-2)

Le Club Bruges affronte les Suisses de Lugano pour un duel en tête du groupe D jeudi lors de la troisième journée de la phase de poules d’Europa League. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio à partir de 18h45 ainsi qu’en direct commenté.

Mal en point et sous pression en championnat après deux défaites contre le Standard (avant la trêve) et Courtrai (samedi), les Brugeois se déplacent en terre helvétique pour se changer les idées et, pourquoi pas, prendre une option sur la qualification au prochain tour. Vainqueurs face à Bodo Glimt (0-1) et repartis dos à dos après un affrontement face au Besiktas (1-1), les Blauw en Zwart disposent de 4 points au classement du groupe D.

Ronny Deila change son onze avec Meijer, Balanta et Nielsen titulaires face à LuganoL'entraîneur du Club Bruges, Ronny Deila, a procédé à quelques changements dans son équipe pour le match de Conference League (18h45) contre Lugano ce jeudi. Par rapport au match de championnat contre Courtrai (défaite 1-0), Bjorn Meijer est titularisé pour la première fois de la saison, envoyant Maxime de Cuyper sur le banc. Lire la suite ⮕