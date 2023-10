Direct audio et commenté : Genk - Ferencvaros, les leaders du groupe F s’affrontent (0-0)

Genk accueille Ferencvaros dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Un match à suivre en direct commenté et en direct audio dès 21h, sur Vivacité ou via le canal Vivasport en Dab +.

Le Racing et le club hongrois occupent actuellement les deux premières du groupe avec quatre points chacun. Dans la course à la qualification, les Limbourgeois ont sans doute intérêt à faire le plein à domicile avant de se déplacer en Hongrie le 9 novembre prochain. Le défenseur Samy Mmae, passé par Gand, le Standard et Saint-Trond, évolue dans les rangs des champions de Hongrie en titre.

