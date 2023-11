Direct audio Coupe de Belgique : Balikwisha double la mise pour le Standard contre Harelbeke (2-0), le RWDM fait sauter le verrou de l'Olympic Charleroi (1-0)

La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition pour ces seizièmes de finale. L’occasion pour leurs adversaires de s’offrir une affiche de rêve avant peut-être même de s’octroyer une qualification pour les huitièmes.

Après une première soirée ce mardi, d’autres matchs sont prévus dès 15h ce mercredi. Ces quatre matchs seront à suivre en direct audio sur Vivacité. Entre 18h et 20h aucun match ne sera donc couvert à l’antenne.

– coupe de belgique – évocation : Coupe de BelgiqueLe 6 octobre 1965, Marchienne, qui serait avalé par l’Olympic en 2000, perdait 16-0 à Anderlecht. C’est le record absolu de la Coupe, pour un match concernant une D1. Philippe Vincent (78 ans), le gardien marchiennois, se souvient… Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕

Direct audio Coupe de Belgique : RWDM - Olympic Charleroi (0-0), le Standard domine Harelbeke (0-0)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique (Dames)Titre papier: Les Panthers sont qualifiées : En Coupe deCe sont les Panthers qui rencontreront, programmé le 5 décembre, Braine au tour suivant de la Coupe et ce sera à Liège! Les Wallonnes se sont qualifiées avec une défense exemplaire. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique: le Standard gère tranquillement son avance sur Harelbeke (direct, 1-0)Les 16es de la Coupe de Belgique se poursuivent ce mercredi. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique: le Standard face à Harelbeke pour une place en 8es (direct à 20h45)Les 16es de la Coupe de Belgique se poursuivent ce mercredi. Lire la suite ⮕