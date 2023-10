Dimitri ne peut plus venir faire ses courses quand il le souhaite chez Colruyt : « Je dois prévenir des

Aveugle, Dimitri Feytons, un Belge, doit faire face aux difficultés du quotidien liées à son handicap. Parmi elles, les courses. Et elles sont d’autant plus compliquées depuis que Dimitri a appris qu’il allait désormais être obligé de prévenir le magasin Colruyt de sa venue, plusieurs semaines à l’avance. « Comment pouvez-vous savoir ce que vous allez manger dans trois semaines ? », s’interroge-t-il dans les colonnes du Belang van Limburg.

« Vous ne savez pas trois semaines à l’avance si vous voulez un coca ou un pot de choco, n’est-ce pas ? La semaine dernière, je suis allée faire mes courses dans un autre supermarché. Là, on a oublié de me donner mes œufs, alors j’ai voulu aller en chercher rapidement chez Colruyt. Avec le nouveau système, ce n’est plus possible », explique Dimitri.Le Belge ne veut aucune pitié ou compassion, mais demande simplement du respect.

