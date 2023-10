Digidak blaast vijftien kaarsjes uit

Op 15 jaar tijd groeiden het aanbod en het aantal deelnemers aanzienlijk, waardoor deze waardevolle lessen niet meer weg te denken zijn in de gemeente. Recent werd het aanbod zelfs nog uitgebreid met een Digidak-locatie in de bib in Halle. Digidak werd ontwikkeld door Blenders vzw uit Turnhout. Zij ondersteunen nog steeds het project.

Met de steun van Vlaanderen zet de gemeente vanaf dit jaar breder in op e-inclusie. Want dienstverlening van overheden en bedrijven verloopt steeds meer digitaal. “Met het project ‘Iedereen digitaal’ wil Vlaanderen ervoor zorgen dat alle burgers vlot aan de slag kunnen in die digitale wereld”, vertelt Katrien Schryvers (CD&V), schepen voor gelijke kansen en integratie.

