Difficultés pour Boeing avec le 737 Max/10

C’est un avion fantastique, mais nous ne pouvons pas compter dessus'. Ces quelques mots à propos du Boeing 737 Max/10 ont été prononcés mardi soir par Mike Leskinen, le directeur financier de la compagnie américaine United Airlines, et ils pourraient symboliser les difficultés que traverse le constructeur américain.

United Airlines, qui est l’un des clients traditionnels de Boeing, n’en est pas au stade d’annuler des commandes, mais le patron de la compagnie, Scott Kirby, a précisé que le 737 Max/10, qui n’est toujours pas certifié par les autorités, était désormais 'retiré des plans internes'. Le ton est plus sévère du côté d’Alaska Airlines, dont le big boss, Ben Minicucci, a affirmé mardi soir lors d’une interview sur la chaîne américaine NBC qu’il était 'en colère, plus que contrarié et déçu', précisant encore qu’il avait 'l’intention de commander des Boeing 737 Max/10 mais que ce projet était en cours de réévaluation'. Pour rappel, Alaska Airlines est la compagnie dont un Boeing 737 Max/9 a perdu une porte condamnée en vol le 5 janvier dernie





