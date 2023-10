Diederik Coppitters wapent ons tegen torenhoge energiefacturen

‘De energiecrisis van 2022 illustreerde dat we voor de prijs van onze energie veel te afhankelijk zijn van externe factoren die wij niet onder controle hebben’, zegt ingenieur Diederik Coppitters (29). Terwijl die energiecrisis heel wat mensen grijze haren bezorgde, bewees die voor Coppitters dat zijn doctoraatsonderzoek relevanter was dan ooit. ‘Daarin ben ik op zoek gegaan naar manieren om een stabiele energieprijs te garanderen.

Computermodellen van raketten zijn bijzonder complex. Om alle mogelijke scenario’s één voor één te berekenen – wat jaren zou duren – hebben ze een wiskundige methode ontwikkeld die vereenvoudigde modellen maakt die toch foutloos zijn. Die methode hebben we toegepast op de computermodellen die wij vandaag gebruiken om energiesystemen te berekenen. Dankzij die methode, die trouwens breed toegepast kan worden, kunnen we miljoenen scenario’s in enkele seconden doorrekenen.

Man die in verband gebracht wordt met wapen van Lassoued, ontkent betrokkenheidDe man die woensdag is opgepakt in het kader van het onderzoek naar de aanslag in Brussel, verschijnt maandagnamiddag voor de raadkamer. Die moet beslissen of hij in voorlopige hechtenis blijft. Lire la suite ⮕

VIDEO. Heeft Thibau Nys een nieuw wapen in de cross? Ploegmakker Pim Ronhaar schakelt Eli Iserbyt vakkundig uiThibau Nys (20) heeft er een wapen bij: ploegmakker Pim Ronhaar (22). De Nederlander is een leeftijdsgenoot van Nys want de twee reden tegen de jeugd vaak tegen elkaar. Maar nu proberen ze elkaar waar kan te helpen. Dat bleek ook in Maasmechelen. Lire la suite ⮕

Overduidelijke overwinning voor Bonheiden B tegen FC Putte BBonheiden B won zondag van FC Putte B. Bonheiden B won het duel met 3-0. Lire la suite ⮕

Auto breekt in tweeën na doodsmak tegen verlichtingspaal, bestuurder overleeft het als bij wonderBij een spectaculair ongeval ter hoogte van de Vierarmentunnel in Kraainem is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig in twee gebroken na een botsing tegen een verlichtingspaal. De bestuurder raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Lire la suite ⮕

Liefhebbers strijden tegen elkaar met dartspijlIn de parochiezaal van Geel-Holven vond zaterdag de finale van het Geelse dartskampioenschap plaats, een organisatie van verschillende afdelingen binnen Landelijke Gilde Gewest Geel. Lire la suite ⮕

Dessel Sport wint cruciaal duel tegen Tienen: “Veel meer ingezet op mentaliteit en grinta”In de kelder van het klassement schudde Dessel Sport de rode lantaarn van zich af door in het eigen Armand Melisstadion concurrent KVK Tienen weg te zetten. De Desselaars klommen op voorsprong maar slikten te snel en te makkelijk de gelijkmaker. Lire la suite ⮕