Didier, un travailleur belge en arrêt de longue durée après un accident de travail

Didier, un travailleur belge en arrêt de longue durée après un accident de travailDidier se souviendra longtemps de ce jour de janvier 2023. Ce jour-là, il quitte son travail et rentre chez lui à vélo, comme il en a l'habitude depuis quatre ans déjà. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Sur la route, Didier est victime d'un accident et se retrouve avec 'plus de sept fractures de l'épaule' et dans 'l'impossibilité de lever le bras droit'. Des broches lui sont posées. Et si une revalidation est en cours, quasiment un an plus tard, Didier n'est toujours pas retourné à son poste. Tout comme environ 500.000 Belges, Didier est donc en arrêt de longue durée.

Bilan des grands clubs de Pro League : La Gantoise, l’Antwerp et GenkSuite de notre série sur le bilan des grands clubs de Pro League. Place à La Gantoise, l’Antwerp et Genk. Trois clubs qui doivent se retrouver en Champions Playoffs, le passage à six équipes rendant indispensable une présence parmi la crème de notre football. La cote de l’année 2023 : 8/10. Après avoir roulé sur les Europe Playoffs, voilà Hein Vanhaezebrouck reparti en mission pour conquérir le titre qu’il avait déjà remporté en 2015. Il n’a peut-être jamais eu un effectif aussi qualitatif à sa disposition, même s'il trouve toujours à redire sur la quantité de son noyau. Son équipe est encore engagée sur tous les fronts (comme le Club Bruges et l'Union Saint-Gillois). Attention aux blessures qui guettent et à la campagne européenne si elle s'éternise : historiquement, nos clubs belges ont du mal à briller durablement sur plusieurs tableaux. Le moment inoubliable : Le triplé de Gift Orban en Conference League. Début 2023, la Pro League découvre un extraterrestre nigérian arrivé de D2 norvégienne

Record de solidarité pour Viva for Life 2023 : 8.466.888 euros récoltés grâce à votre générosité !Cette année encore, Viva for Life a pulvérisé les records en récoltant 8.466.888 euros traduisant un énorme élan de...

Recordaantal enkelbanden geplaatst in Vlaanderen in 2023Over heel 2023 zullen in Vlaanderen ongeveer 6.700 enkelbanden geplaatst zijn - een record. Dat heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) zondag bekendgemaakt.

La Belgique domine le cyclisme mondial en 2023La Belgique remporte 124 victoires en cyclisme en 2023, surpassant l'Italie et les Pays-Bas. Jasper Philipsen est le coureur le plus victorieux de l'année avec 19 succès.

De Zlatan à Textor en passant par Paire et Lyles : le top 10 des punchlines sportives de 2023Critiques, dérapages, moqueries, revendications, provocation, humour : l’année sportive 2023 nous a réservé son beau...

