Didier, un travailleur belge en arrêt de longue durée après un accident de travail

Didier se souviendra longtemps de ce jour de janvier 2023. Ce jour-là, il quitte son travail et rentre chez lui à vélo, comme il en a l'habitude depuis quatre ans déjà. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Sur la route, Didier est victime d'un accident et se retrouve avec 'plus de sept fractures de l'épaule' et dans 'l'impossibilité de lever le bras droit'. Des broches lui sont posées.

Et si une revalidation est en cours, quasiment un an plus tard, Didier n'est toujours pas retourné à son poste. Tout comme environ 500.000 Belges, Didier est donc en arrêt de longue durée.Les conséquences de cet accident de travail, jamais il ne s'en serait douté. Lui qui assure avoir une 'relation cordiale' avec son employeur, s'est régulièrement rendu sur son lieu de travail tout au long de sa convalescence, pour venir aux nouvelles. 'Chaque fois que je me rendais à l'hôpital, je passais pour me rassurer, tout se passait très bien, il n'y avait aucun problème', raconte-t-il. 'J'étais persuadé de retrouver ma place après ma future opération au mois de janvie





