Diables rouges, Doku, sa blessure, Kevin De Bruyne se livre : 'Je n’ai pas de date de retour'

Présent à Gand pour le Treble Trophy Tour qui présente au public les trois trophées majeurs remportés par Manchester City l’an dernier, Kevin De Bruyne a évoqué de nombreux sujets. Morceaux choisis. Le triplé l’an dernier ? 'On n’y pensait pas spécialement mais, en s’y rapprochant, on sentait qu’on pourrait faire quelque chose de spécial. Si tu y penses trop, cela finit mal.

' Les récompenses individuelles ? 'Le football est une question de perspectives, tout le monde le regarde différemment. Si on regarde le Ballon d’Or, j’ai été si souvent nommé comme milieu de terrain. Être quatrième sur sept milliards de personnes, c’est incroyable. Le plus important pour moi est d’être heureux de la façon dont je joue et que je fasse de mon mieux. Je n’ai pas d’impact sur ce que les gens décident.

Rode Duivel Kevin De Bruyne op verrassingsbezoek in Drongen tijdens herfsttornooi lokale voetbalclubHij kwam er totaal onverwacht naar de wedstrijden kijken. Tot grote vreugde van de spelers en supporters. Lire la suite ⮕

Lionel Messi troeft Kevin De Bruyne af en wint zijn achtste (!) en laatste Gouden Bal, Aitana Bonmati triomfeeEn daar is nummer acht! Geen verrassing, wel verdiend: wereldkampioen Lionel Messi heeft op zijn 36ste nog maar eens de Gouden Bal gewonnen. Kevin De Bruyne bleek de enige landgenoot bij de genomineerden, op de vierde plaats. Lire la suite ⮕

Leo Messi remporte son 8e Ballon d'Or et écrit encore un petit peu plus l'histoire, Kevin De Bruyne 4eDepuis quelques jours, il n'y avait quasiment plus de suspense ou presque, différentes fuites médiatiques ayant déjà... Lire la suite ⮕

Lionel Messi remporte son 8e Ballon d’Or, Aitana Bonmati sacrée chez les femmes, Kevin De Bruyne au pied duCe sont deux champions du monde, l’un avec l’Argentine et l’autre avec l’Espagne, qui ont été récompensés. Lire la suite ⮕

VIDEO. Gewezen Chelsea-spelers halen herinneringen op aan “altijd boze” Kevin De Bruyne: “Hij had eens zware rTwee ex-ploegmaats van Kevin De Bruyne zijn in een podcast nog eens teruggekomen op zijn periode bij Chelsea. Ex-kapitein John Terry en John Obi Mikel geloofden niet dat de Rode Duivel ooit zo’n topcarrière zou hebben. Lire la suite ⮕

L’incroyable saison 2023 des Circus-ReUz-Technord, dirigés par le Hombourgeois Kevin VanLancée en janvier 2023, l’équipe Circus-ReUz-Technord, dirigée par le Hombourgeois Kevin Van Melsen, vient de conclure une première saison sur route «extraordinaire», avec plus d’une vingtaine de victoires. Lire la suite ⮕