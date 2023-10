Deze Maaslandse tweelingzussen leiden een internationaal transportbedrijf: “De puzzel past, we vullen elkaar a

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind hebben?”

Bijna helft van Limburgse amateurclubs wil spelers minder betalen, maar “zwart geld zal altijd blijven” Limburgs amateurvoetbal zkt. supporters en trainers: “Derde helft is wél populair” en “lokale verankering loont” headtopics.com

Jarno Libert (Lierse): “Eerlijk: de naam Antwerp is deze week niet één keer gevallen”Dankzij een eerste zege in zeven wedstrijden volgde de voorbije dagen eindelijk opnieuw een periode van sereniteit en rust op het Lisp. Woensdag komt landskampioen en bekerwinnaar Antwerp naar het Lisp, maar eerst is er bevestiging nodig op het veld van Jong Genk. Lire la suite ⮕

Mustafa Barghouti: ‘Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza’Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. ‘Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.’ Lire la suite ⮕

Mustafa Barghouti: “Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza”Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. “Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.” Lire la suite ⮕

Een weekend van liberale zelfkastijding: ‘Op deze manier gaat alles ten onder’Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

Veerle Baetens en Lize Spit: ‘Het smelt’ was een cadeau, maar ook een vergiftigd cadeauMeer dan zeven jaar zwoegde actrice en regisseur Veerle Baetens aan de verfilming van de bestseller Het smelt van Lize Spit. Een schokkende film over even achteloze als pesterige wandaden, noemde onze recensent het. Een film over wat te heftig is om over te kunnen praten, schreef hij ook. Lire la suite ⮕

Een trending handtas en een walvis die niet vies is van wijn: dit shopte team BillieWe zetten de klok een uur achteruit, de nacht wordt langer, de gezelligheid groter. Tijd om te cocoonen met je dochter, met vrienden een lekker wijntje te drinken of bij te slapen onder die warme dons. Lire la suite ⮕