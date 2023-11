Deux tiers des Belges ne viennent plus au cimetière: cette tradition est-elle abandonnée par les jeunes?

Au cimetière de Robermont, à Liège, il n'y a pas grand monde entre les tombes ce matin. Les jeunes sont encore moins nombreux. Ceux que nous croisons viennent avec leurs parents. 'C'est pas spécialement la chose la plus chouette à faire', admet Lucie, 19 ans. Adrien, 17 ans, avoue qu'il ne viendrait pas sans sa famille: 'Je n'y penserais pas, non'.Mathis, 14 ans, accompagne aussi ses parents.

Enfin, si, mais ça m'est sorti de la tête', réctifie-t-elle. La jeune femme retient plutôt autre chose : 'On aime plus faire la fête avec Halloween'Olivier, 25 ans, lui non plus, n'a pas l'habitude d'aller se recueillir au cimetière : 'Ce n'est pas l'endroit le plus sexy de la ville, on va dire. Maintenant, les morts, ils sont dans nos cœurs'.

