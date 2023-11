Deux suspects interpellés dans l'affaire de l'assassinat de Djamel K.

Selon nos sources, deux suspects ont pu être identifiés et interpellés dans le cadre de l’assassinat de Djamel K., 38 ans, abattu de plusieurs balles au volant de son véhicule à Woluwe-Saint-Pierre, le 29 mars dernier, vers 21h. L’Algérien était au volant de son véhicule à l’arrêt au feu rouge situé au croisement de l’avenue de Tervueren et du boulevard de la Woluwe quand un homme armé d’un fusil d’assaut est sorti d’un second véhicule pour ouvrir le feu sur ce père de trois enfants.

