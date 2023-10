Deux jours après la tuerie qui a fait 18 morts dans un bowling et un bar-restaurant, la police intensifie sa

« Une quantité phénoménale d’effectifs des forces de l’ordre, de temps, et d’efforts sont mis en œuvre 24 heures sur 24 » pour retrouver le suspect principal, a déclaré le chef de la police de la ville de Lewiston, David St. Pierre, dans une conférence de presse vendredi matin.Robert Card, 40 ans et réserviste de l’armée, est accusé d’avoir ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant, faisant également 13 blessés.

Des témoins présents au bowling « Just-In-Time recreation » ont raconté comment des clients se sont cachés sous les tables et dans les machines au bout des pistes. « J’étais couchée au-dessus de ma fille, ma mère était couchée au-dessus de moi », a décrit Riley Dumont à ABC.

Lire la suite:

sudinfo_be »

États-Unis : nouvelle journée de chasse à l'homme après la pire fusillade dans le MaineLa police américaine a lancé jeudi une gigantesque chasse à l’homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans... Lire la suite ⮕

États-Unis : chasse à l’homme après la pire fusillade de l’annéeLa police américaine a lancé jeudi une gigantesque chasse à l’homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans... Lire la suite ⮕

États-Unis : chasse à l’homme après la pire fusillade de l’annéeLa police américaine a lancé jeudi une gigantesque chasse à l’homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans... Lire la suite ⮕

Etats-Unis: au moins 22 morts dans plusieurs fusillades, le tireur en fuiteNous avons 22 morts confirmés et beaucoup, beaucoup de blessés', a indiqué sur CNN, Robert McCarthy, élu de Lewiston, ville de plus de 36.000 habitants où Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, allié de Trump, élu président de la Chambre des représentantsLe conservateur Mike Johnson, un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, a été élu mercredi président de la... Lire la suite ⮕

Mike Johnson, allié de Trump, élu président de la Chambre des représentants aux Etats-UnisLe conservateur Mike Johnson, un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, a été élu mercredi président de la... Lire la suite ⮕