Deux jeunes voleurs de sacs à main arrêtés à Merksem

La police d'Anvers a arrêté la semaine dernière deux jeunes voleurs de sacs à main (14 et 16 ans) à Merksem. Le duo a été présenté au juge pour enfants. La police d'Anvers a repéré mercredi deux jeunes qui faisaient des tours en scooter à Merksem. "Lorsque le duo est passé devant l'équipe de quartier, ils ont vu que le passager tenait un sac à main", explique le porte-parole de la police, Willem Migom.

"Dans la Salvialei, le conducteur du scooter s'est arrêté, les jeunes ont arraché le sac à main et ont fouillé son contenu. Ensuite, ils ont tout laissé et sont repartis. L'équipe les a immédiatement arrêtés." En même temps, une équipe d'intervention avait été envoyée chez une dame âgée de 87 ans qui avait été volée de son sac à main à la Van Praetlei. "Le puzzle a été rapidement reconstitué. Les membres de l'équipe d'intervention ont recueilli des faits similaires sur la Bredabaan la veille. Grâce aux images de vidéosurveillance, le même duo a pu être lié à ce vol", explique Migom

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



gva / 🏆 12. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Deux arrestations administratives après une action devant le magasin Tomorrowland à AnversPrès de 25 personnes ont mené samedi une action devant le Tomorrowland DJ & Experience Store, la boutique du célèbre festival de musique, à Anvers. Ils protestent contre l'organisation de l'édition hivernale du festival dans la station française de l'Alpe d'Huez, qui a démarré samedi pour se conclure le 23 mars.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Deux ans de prison requis pour un incendie criminel devant un magasin Delhaize à AnversLe ministère public a requis, vendredi, deux ans de prison à l'encontre d'un quadragénaire bruxellois suspecté d'avoir bouté le feu devant un magasin de la chaîne de supermarchés Delhaize à Anvers. Une complice n'a toujours pas été identifiée.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Des détenus torturent et violent leur compagnon de cellule à AnversLe parquet d'Anvers a ouvert une enquête sur des actes de torture répugnants dans la rue des Béguines à Anvers. Des détenus auraient violé et torturé un compagnon de cellule pendant plusieurs jours. L'état de santé de la victime est critique et elle a été transportée à l'hôpital. Le chef de file de l'Open VLD d'Anvers, Willem-Frederik Schiltz, est rejoint sur la liste par Karin Heremans, directrice du Royal Atheneum d'Anvers, et Alexandra, échevine du district de Wilrijk. Réaliser son premier court-métrage à l'âge de 17 ans est déjà une performance en soi, mais si vous pouvez également attirer des acteurs tels que Sam Louwyck et Annelore Crollet, c'est encore mieux. Le Kika d'Anvers ... Une guerre des talents est organisée au Palais des Papillons à Anvers, une véritable bataille pour le talent. Le barreau y organise un salon de l'emploi pour les futurs avocats.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Deux salles deux ambiances à Ghlin: «Une P4 verra le jour», «Nous aurions dûLa RAS Ghlin et l’Olympique prendront des décisions radicalement différentes pour la saison prochaine.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Deux cargaisons de Converse dérobées, deux mineurs agressés et vol à la polyclinique : découvrez les faitsNous vous proposons de revenir sur les faits divers qui ont été communiqués par le parquet de Tournai tout au long de la semaine. Voici ce qu’il en est pour la zone de police du Tournaisis.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Deux nouvelles fusillades à Bruxelles: deux personnes sont décédéesDes coups de feu se sont à nouveau produits à Bruxelles, à Laeken, faisant une victime. Les suspects sont toujours en fuite..

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »