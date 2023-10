Deux hommes en séjour illégal surpris en flagrant délit de vol dans un magasin d’informatique à Liège ce

Ce dimanche matin vers 3h30, un habitant de la rue du Parc à Liège constate qu’un vol est en train d’être commis dans un commerce d’informatique. Il prévient la police de Liège qui se rend sur place et qui trouve deux hommes en séjour illégal en train de remplir des sacs avec des gsm, des ordinateurs, ...

Ces deux hommes ont expliqué qu’ils cherchaient un endroit pour dormir et qu’ils ont finalement profité de la situation pour s’emparer des ordinateurs et autres gsm.Ces deux hommes de 28 et 31 ans, en séjour illégal, dont un est déjà connu de la police pour des stupéfiants et l’autre pour d’autres vols, ont été déférés ce lundi matin au parquet de Liège.

