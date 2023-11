Deux grands noms du cinéma mondial prennent leur retraite

Rares sont les artistes qui prennent leur retraite à l’âge légal. Hayao Miyazaki et Ken Loach ont attendu d’avoir plus de 80 ans pour tirer leur révérence. D’autres n’envisagent même pas un instant d’arrêter. Etre artiste, c’est à la vie, à la mort… Coup sur coup, deux grands noms du cinéma mondial, Ken Loach (87 ans) et Hayao Miyazaki (82 ans), ont annoncé qu’ils rangeaient définitivement les caméras.seront donc les derniers films de ces deux monuments.

Encore que, dans le cas du maître japonais, un doute subsiste puisqu’il avait déjà fait le coup de la retraite il y a dix ans lors de la sortie de, portrait infusé d’autobiographie de l’ingénieur qui allait concevoir le Zéro, fleuron de l’aviation nippone durant la Seconde Guerre mondiale. Un titre qui, ça ne s’invente pas, se trouve être aussi celui choisi pour la VF d’un long métrage de son homologue anglais célébrant la liberté et égratignant l’impérialisme britannique sur fond de guerre civile irlandaise

:

SUDİNFO_BE: École évacuée à Hambourg: deux garçons interpellés, deux armes présumées factices saisiesDeux garçons de 12 et 13 ans ont été interpellés et deux armes d’apparence factice ont été saisies mercredi par la police à Hambourg (nord), après l’évacuation d’une école suite à la menace d’une enseignante par deux individus présumés armés.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Collision entre deux voitures sur l’autoroute E42 à Héron : deux personnes blesséesCe mercredi soir, deux voitures se sont percutées sur l’autoroute E42 à hauteur de la sortie Héron en direction de Liège. L’accident a fait deux blessés.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: – Régionale 2A dames : Basket (Régionale 2A Dames) | Deux sur deux pour Templeuve?Les Templeuvoises peuvent faire le break en battant Natoye et rejoindre au moins une équipe.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Rallye d’Europe centrale : Neuville conserve la tête avant la dernière journée, Rovanperä proche du titreIl reste encore deux spéciales en Autriche et deux Allemagne dans cette manche.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Quatre piétons meurent renversés par une voiture à Sarcelles : les victimes sont deux hommes de 52 et 62 ans,Deux hommes et deux femmes sont morts ce dimanche, renversés par une voiture à Sarcelles.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: RECENSIE. ‘The Old Oak’ van Ken Loach: Flets laatste rondje **Regisseur Ken Loach trekt op z’n 87ste met ‘The Old Oak’ naar de laatste pub in een Engels arbeidersdorpje, voor een verzoening die even goedbedoeld als pijnlijk geforceerd is.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »