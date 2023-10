Deux buts en deux matches à tout juste 17 ans : George Ilenikhena dans les pas de Romelu Lukaku

L’Antwerp a misé gros (6 millions €) pour attirer George Ilenikhena qui n’avait pas encore fêté ses 17 ans. Un pari sur l’avenir qui est, peut-être, en train de se révéler payant pour le Great Old. Utilisé avec parcimonie depuis le début de saison (11 minutes en moyenne pour ses 14 apparitions), l’attaquant nigérian vient d’inscrire ses deux premiers buts en Pro League.

Malheureusement pour lui, ses buts n'ont pas permis à son équipe de s'imposer. 'Âgé de 17 ans et 74 jours, George Ilenikhena est le plus jeune joueur à marquer lors de deux matches de Jupiler Pro League consécutifs depuis Romelu Lukaku en 2010 (16 ans et 312 jours)', indique Opta, société spécialisée en statistiques.

ANALYSE GOOTS. “Bekerwedstrijd tegen Lierse is hét moment om George Ilenikhena voluit zijn kans te geven”Nederlagen voor Antwerp, KV Mechelen én Westerlo: ’t was niet het weekend van de 1A-clubs uit onze provincie. “Gebruik de midweekse bekermatchen om iets nieuws te proberen en de kentering in te zetten”, is het advies van onze huisanalist Patrick Goots (57). Lire la suite ⮕

Geen koninklijke comeback: anonieme en beschimpte Romelu Lukaku ziet vervanger winning goal maken voor InterRomelu Lukaku heeft de trip naar Milaan overleefd, maar daarmee is alles gezegd. De Rode Duivel werd 90 minuten lang uitgefloten door de Inter-aanhang, kreeg weinig klaar en zag AS Roma verliezen door een late goal van Marcus Thuram (1-0). Lire la suite ⮕