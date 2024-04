Deux amis belges relèvent le défi de manger dans tous les McDonald's de Belgique

Il y a un an, lors d’un voyage aux Etats-Unis, Dieter Lenaers (30) et Stefan Van Rompaey (31), deux amis originaires de Schoten, dans la province d’Anvers, sont allés manger dans le plus vieux McDonald’s du monde, à San Bernardino, en Californie.Rien d’exceptionnel, pensez-vous ? Et bien non, ce qui est un peu plus fou par contre, c’est l’idée qui a, ce jour-là, germé dans leur tête. Les deux amis se sont en effet lancé le défi de manger dans tous les McDonald’s... de Belgique.

Entre jeudi dernier et ce mercredi, ils ont donc visité une à une les 111 succursales du géant américain qui se trouvent au quatre coins de notre pays pays. Au total, Stefan et Dieter en fait plus de 2.500 kilomètres et ont dépensé plus de 600 euros dans des McDonald’s: «Notre record, c’est 26 restaurants en un jour», ont-ils expliqué à VTM. Les deux amis, qui vont partager leur aventure sur leur chaine Youtube (dont vous pouvez voir le teasing ci-dessous), n’ont pas l’impression d’avoir pris du poid

