Des tombes connectées pour perdurer la mémoire des défunts: 'Je voudrais qu'on se souvienne d'eux'

Dans certains cimetières, les visiteurs peuvent en savoir plus sur des défunts qui ont marqué l'histoire. Cela grâce à un QR Code.'L'idée, c'est de pouvoir scanner justement ce QR code. Ça revient sur le lien du site Come-back. Et là, on retrouve la fiche de la personne' explique la fondatrice de Come-back, Virginie Allard.

'Nous sommes fiers de certains Namurois qui ont marqué l'histoire tout court. Même pas forcément l'histoire de Namur' dit Charlotte Deborsu, échevine du cadre de vie et de la population à Namur.'Nous avons, entre autres, François Bovesse qui était quand même un homme politique qui a marqué fortement la Wallonie. On a également un membre de la famille royale, la princesse Shirazi.

