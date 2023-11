Des taxes très différentes entre communes bruxelloises lors d’un décès : un député voudrait harmoniser tout cela

Les habitants de la région bruxelloise ne sont pas égaux face à un décès. C’est le député régional Ecolo Ahmed Mouhssin qui le dit. Il a répertorié la taxe funéraire qu’il faut payer à la commune pour enregistrer un décès. Et elle varie fortement. C’est gratuit dans certaines communes bruxelloises (par exemple Woluwe-St-Pierre). Mais cela coûte plus de 200 euros dans d’autres (comme Jette).

En Flandre, par exemple ce type de taxe n’existe plus, même si là aussi il y a l’autonomie communale. Ils ont trouvé une solution'. Le député a aussi relevé, dans les règlements des communes relatifs aux inhumations, toute une série de taxes qu’il qualifie lui-même 'd’étranges'. 'Par exemple, à Forest, lorsque vous voulez qu’une inhumation se fasse le vendredi après-midi, il y a une surtaxe de 1.000 euros.

