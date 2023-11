Des pompes funèbres en difficulté à cause du gros chantier de la rue Wauters à Dampremy: « L’année a été

01-11-23 13:15:00 sudinfo_be

Entamé depuis plus d’un an, le gros chantier de réfection de la rue Joseph Wauters à Dampremy se poursuit. Pascal Gérard, qui tient des pompes funèbres dans cette rue, a connu une année difficile. Des familles ont préféré un autre funérarium, pour éviter les travaux et surtout, le bruit engendré par ces travaux. Pas l’idéal pour un funérarium...