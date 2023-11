Des normes européennes plus strictes sur les gaz d'échappement

Moment important pour l’avenir des véhicules thermiques en Europe. Un rapport détaillé de la Commission de l’Environnement doit être approuvé lors de la session plénière de ces 8 et 9 novembre au Parlement européen. Ce texte doit servir de base aux négociations du Parlement avec les États membres de l’Union sur la forme finale de la future législation.

Bruxelles, Paris et Rome déposent une pétition au Parlement européen pour rendre plus exigeantes les normes européennes sur les gaz d’échappement. Et toutes ces voitures rouleront en Afrique où elles ne pollueront bien sûr pas !!! Ou tu fais des normes mondiales ou tu ne fais rien ... De nouvelles normes de pollution vont entrer en vigueur : « Elles contribueraient réellement à améliorer la qualité de l’air », salue Touring

:

RTL SPORT: Des coursiers 'ubérisés' pédalent de Paris à Bruxelles pour faire entendre leur voixIls partent dimanche de Paris à vélo, direction Bruxelles: huit livreurs qui se disent 'ubérisés', originaires de six pays différents, rallieront la capitale des institutions européennes où est actuellement discutée une directive relative aux droits des travailleurs de plateformes.

La source: RTL sport | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Bruxelles : Un conducteur fantôme arrêté à l’issue d’une course-poursuite à BruxellesEn raison de l’incident, le tunnel du Cinquantenaire a été fermé à la circulation en direction du centre-ville.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Des ateliers pour apprendre à vivre autrement malgré la maladie, à Brunehaut : « Des discussions et desLa commune de Brunehaut propose des ateliers à destination de ses citoyens touchés par le cancer, par un burn-out ou par toute autre pathologie lourde qui affecte le corps ou l’esprit. Une bulle de bien-être pour permettre d’avancer, de vivre autrement malgré ces épreuves de la vie.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

LEVİF: Ring de Bruxelles: une vitesse limitée et des bandes rétrécies pour deux moisCes modifications sont liées au chantier de rénovation du tunnel Léonard, qui entre dans une nouvelle phase. Ce chantier a débuté à la mi-avril. Jusqu'à

La source: LeVif | Lire la suite »

RTL SPORT: Raids aériens israéliens contre des positions du Hezbollah après des attaquesL'armée israélienne a annoncé samedi avoir lancé des raids aériens contre des cibles du Hezbollah après des attaques du mouvement libanais marquant une escalade de la tension à la frontière nord d'Israël.

La source: RTL sport | Lire la suite »

RTL SPORT: Fin des opérations de recherche des survivants au NépalLes autorités népalaises ont mis fin dimanche aux opérations de recherche des survivants après le séisme qui a frappé le pays, la priorité étant désormais de venir en aide aux survivants déjà extraits des décombres.

La source: RTL sport | Lire la suite »