Des militants pro-Palestine demandent à la KU Leuven de rompre ses liens avec Israël

Une cinquantaine de personnes ont participé à un 'die-in', un type de protestation au cours de laquelle les personnes s'allongent dans un lieu public, feignant d'être mortes. Elles portaient des masques blancs pour symboliser les victimes palestiniennes anonymes à Gaza et en Cisjordanie.

'Certaines de ces institutions collaborent étroitement avec l'armée israélienne. Nous voulons que la KU Leuven mette immédiatement un terme à cette coopération', a souligné Tobias Van Os, membre du LAP. 'En augmentant la pression depuis le monde académique et les secteurs économiques, on peut, par ces moyens déviés, mettre tout l'État hébreu sous pression.

