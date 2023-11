Des mesures encore plus drastiques face à la tempête Ciáran : de nombreux trains annulés ce jeudi en Belgique

01-11-23 21:33:00 sudinfo_be

Pratiquement aucun train P ne circulera jeudi aux heures de pointe tandis que certaines liaisons IC seront supprimées à cause de la tempête Ciarán, prévient mercredi la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) sur son site web qui ajoute qu’aucun train « ne circulera non plus entre la Belgique et la France ».