Des magasins belges offrent un budget supplémentaire de 1.000 euros à leurs clients

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.En posant devant ce qui pourrait aussi ressembler à une œuvre d’art, Pierre Coulée et Maxime Modave, deux Comblinois nous déclarent avec humour : « Que ceux qui draguent avec une Porsche la rentrent au garage, on a mieux… ».

Les 700 magasins à l’initiative d’un très beau projet pour les clients belges : « Nous offrirons un budget supplémentaire de 1.000 euros » « On ne peut malheureusement pas répercuter ça sur les clients, parce que je ne peux pas vendre une salade à 25 € » On a vécu 6 derniers mois avec beaucoup trop de pluie, très peu de soleil… et ce n’est pas fini : « Notre climat est en train de se dérégler de plus en plus vite »Cet homme a gagné des centaines de milliers d’euros à la loterie.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudinfo_be / 🏆 1. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des banques de l'UE ont versé des milliards à des secteurs qui détruisent la natureLes grands groupes de banques de l'Union européenne (UE) ont accordé depuis les accords de Paris, signés en 2015, un total de 256 milliards d'euros de crédit aux entreprises qui mettent en péril les forêts, les savanes et autres écosystèmes en situation climatique critique, ressort-il d'un rapport du cabinet d'études néerlandais Profundo, publié...

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Déjà 1.800 élèves bruxellois informés des risques des incendies et des intoxications au COLa secrétaire d'État bruxelloise à la Lutte contre l'incendie et à l'Aide médicale urgente, Ans Persoons, est allée...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Des militaires d’Amay suspendus après des comportements inacceptables: « Des faits graves »Un peloton de ce bataillon a été dissous, a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, au cours d'une conférence de presse, en parlant de

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Les déboires des cars Van Hool, révélateurs des dégâts des croyances limitantesLe bilan transitoire est lourd. Le final pourrait l’être davantage encore. Si Van Hool ne trouve pas de financement et/ou de repreneur d’ici à la fin du

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Gand-Wevelgem: des pavés, des bergs et des routes chargées d'histoireC'est un des rendez-vous incontournables des classiques flandriennes. Gand-Wevelgem, 86e du nom, se déroule ce dimanche...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Gand-Wevelgem : des pavés, des bergs et des routes chargées d’histoireC’est un des rendez-vous incontournables des classiques flandriennes. Gand-Wevelgem, 86e du nom, se déroule ce dimanche...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »