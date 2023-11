Des locataires en difficulté dans un logement social

Bérangère Platbroot et son épouse Ludyvine n’ont que rarement connu des moments de répit dans le logement social qu’elles occupent à Morlanwelz. Marina, 21 ans, risque de se retrouver à la rue et cherche désespérément un logement dans la région du Centre : « Deux éléments font fuir les propriétaires… » Après avoir tâché d’effectuer des réparations elles-mêmes, elles n’en peuvent plus

. Bérangère pousse un coup de gueule : « Cela fait 3 ans que l’on se plaint parce que la salle de bains, le mur de la cuisine… prennent l’humidité. À la cave, nous pouvons y aller à la pelle, tous les murs prennent l’eau. Tout est pourri, plus rien ne tient ».tous les assistés ne font jamais que de se plaindre et qu'ont-ils apportez a la société a part couter de l'argent« TOUT EST POURRI, PLUS RIEN NE TIENT » C'est la description de la Wallonie et du système social. Hors de question de sortir de l'assistanat et de chercher ailleurs. A force de se faire porter, on finit par ne plus savoir marcher.D'autres logements plus adaptés leurs seront bientôt proposés. Tout beaux, tout frais, rénovés aux frais de la collectivité, çàd vous et moi.Vu l état du logement si on me proposait mieux mais plus petit je foncerai hei

