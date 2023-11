Des images spectaculaires : les touristes à la Côte belge assistent à un phénomène météo spécial (vidéos)

Surprise pour de nombreux touristes qui se trouvaient à De Haan hier soir mardi. Alors qu’il profitait de leur moment à la Côte, ceux-ci ont vu un étrange phénomène se former dans le ciel. Ceux-ci ont vu une « tornade » apparaître au large de la ville. Du moins ce qu’il pensait être une « tornade ».En réalité, il s’agit d’une trombe d’eau marine.

Si cela donne lieu à des images spectaculaires, les trombes d’eau marine ne sont pas spécialement dangereuses… tant qu’elle reste au-dessus de l’eau. Si elles arrivent sur la terre ferme, elles peuvent alors se transformer en véritable tornade.Le phénomène est loin d’être unique puisqu’il se produit assez régulièrement, même chez nous.

