«Des coucougnettes?»: l’énorme bourde de Michaël face aux vaches de Sébastien dans «L’amour est dans le pré»

Ce dimanche soir, RTL-TVI proposait un nouveau numéro de « L’amour est dans le pré ». Les séjours à la ferme se poursuivent, avec, comme chaque année, les réactions inattendues des prétendants pour qui la ferme ne leur est que très peu familière.

Chez Sébastien, Michaël a assisté à la traite des vaches. Et il avait quelques questions : « Ce sont toutes des femelles ? », après s’être demandé si les pis étaient des… couilles ou des coucougnettes. « Je ne trairai pas de taureau », répond Michaël, qui lui a promis d’aller lui montrer des couilles plus tard…

