Dertiger veroordeeld voor meerdere feiten van exhibitionisme

N.V.H. (34) uit Mol is schuldig bevonden aan de kwaadwillige belemmering van het verkeer in Kasterlee op 10 maart van dit jaar. Hij maakte zich ook schuldig aan exhibitionisme en aan openbare zedenschennis door op meerdere plaatsen zijn geslachtsdelen te ontbloten voor enkele tienermeisjes in Kasterlee, Geel en Mol. Alle feiten vonden plaats tussen 2020 en dit voorjaar.

De rechtbank in Turnhout veroordeelde de dertiger tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hij moet een onderzoek laten uitvoeren naar zijn seksuele problematiek en zich laten behandelen. De man is ook voor een periode van 5 jaar ontzet uit zijn rechten. Een van de benadeelden ontvangt een schadevergoeding van 2.100 euro.

