Dertien uur aan muziek van Marvin Gaye gevonden in Oostende

Dertien uur aan muziek van Marvin Gaye is opgedoken in Oostende. De muziek werd gevonden door Tijs Synaeve, die 15 jaar verslaafd was aan angstremmers en antidepressiva. Synaeve vond de muziek in een rommelige ruimte en besloot het te delen met anderen.

Hij verontschuldigde zich voor de rommel en zei dat mensen ermee konden doen wat ze wilden.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



destandaard / 🏆 13. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nooit eerder gehoorde muziek van Marvin Gaye duikt op in BelgiëVeertig jaar na zijn dood, blijft Marvin Gaye razend populair met maar liefst 20 miljoen streams per maand. Het nieuwe muziek materiaal dat gevonden is in ons land, zou dan ook ontzettend waardevol kunnen zijn.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Nooit eerder gehoorde muziek van Marvin Gaye duikt op in BelgiëVeertig jaar na zijn dood, blijft Marvin Gaye razend populair met maar liefst 20 miljoen streams per maand. Het nieuwe muziek materiaal dat gevonden is in ons land, zou dan ook ontzettend waardevol kunnen zijn.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Nooit eerder gehoorde muziek van Marvin Gaye duikt op in BelgiëVeertig jaar na zijn dood, blijft Marvin Gaye razend populair met maar liefst 20 miljoen streams per maand. Het nieuwe muziek materiaal dat gevonden is in ons land, zou dan ook ontzettend waardevol kunnen zijn.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Un secret bien gardé: des enregistrements inédits de Marvin Gaye découverts en BelgiqueIls étaient restés cachés pendant plus de 40 ans : des enregistrements du 'prince de la soul' ont été récemment découverts à Ostende. Des costumes de scène ainsi que des carnets de notes ont également été trouvés.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Het verhaal achter de gevonden tapes van Marvin Gaye in Oostende: “Minstens één ervan is een wereldhit zoals ‘Exact veertig jaar na zijn dood drijft nieuwe muziek van Marvin Gaye boven in Oostende. De tapes werden bewaard door een Belgische familie, en die hoopt nu dat Dr. Dre en Jay-Z ermee aan de slag gaan. “Er zitten hits tussen, misschien zelfs twintig.”

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Brit schuldig aan moord op ex-vrouw die na dertien jaar stierfEen 53-jarige man die was veroordeeld voor poging tot moord, is door een rechter in Londen schuldig verklaard aan moord nadat zijn slachtoffer na dertien jaar alsnog was overleden. Trevor Baker had zelf schuld bekend, meldt de politie. Zijn straf wordt later bepaald.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »