Dernière course sprint de la saison au Brésil

Sixième et dernière course sprint de la saison ce samedi au Brésil, cadre de la vingtième manche de la saison ! Avec trois victoires en course sprint cette saison (les autres ont été remportées par Sergio Pérez et Oscar Piastri, ndlr), Max Verstappen voudra faire de même à Interlagos. Mais la tâche ne s'annonce pas facile pour le triple champion du monde qui s'élancera deuxième, puisque c'est Lando Norris qui s'est adjugé le Shootout plus tôt dans la journée.

Mais le natif de Hasselt, qui a signé la pole vendredi, devra aussi et surtout faire attention à une météo bien capricieuse dans le pays d'Ayrton Senna. Alors qui s'adjugera cette dernière course sprint de 2023 ? Réponse dès 19h25 sur Tipik pour connaitre la réponse

:

