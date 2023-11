Derde fase van lozing afvalwater in Fukushima gestart

Japan was op 24 augustus gestart met de lozing van het water dat gebruikt werd om de reactoren van Fukushima af te koelen, die waren ingestort na de tsunami van 2011. In totaal wordt zowat 1,34 miljoen ton afvalwater in etappes in zee geloosd.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap heeft de operatie goedgekeurd. De lozingen veroorzaakten echter een diplomatieke rel tussen Japan en China, dat eind augustus alle import van zeeproducten uit Japan heeft opgeschort, gevolgd door Rusland. Ook in Zuid-Korea waren er in augustus protesten tegen de lozingen.

De derde fase van de lozing van afvalwater van de verwoeste kerncentrale van Fukushima in Japan is donderdag van start gegaan. Ongeveer 7.800 ton water zou moeten vrijkomen en de fase zou ongeveer 17 dagen duren, aldus de exploitant van de centrale, Tepco.

Het Amerikaanse leger wil China vervangen als importeur van Japanse vis, nadat Peking alle invoer verbood omwille van de lozing van radioactief afvalwater uit de kerncentrale van Fukushima

Nog geen derde van België heeft toegang tot 5G-netwerk"De geografische dekking van het Belgische 5G-netwerk is van 5 procent in 2020 naar minstens 30 procent gestegen in 2022", zegt telecomminister Petra De Sutter (Groen). Maar binnen de EU bungelt ons land helemaal achteraan: enkel Roemenië en Zweden hebben een nog slechtere 5G-dekking.

De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend voor de derde keer dezelfde drugsdealer betrapt. De verdachte werd zaterdag opgemerkt toen hij cannabis aan het verkopen was.

Les États-Unis vont augmenter leurs achats de produits de la mer japonaise après l'arrêt des importations chinoises