Deproost maakt twee goals voor Zwaneven in wedstrijd tegen Linda Olen

Al vroeg in de wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong, toen Sjors De Backer scoorde na 20 minuten. Jeff Andries bracht in de 25ste minuut Linda Olen op gelijke hoogte. Mathias Deproost bracht in de 40ste minuut de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Deproost en bouwde de voorsprong uit.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Zwaneven vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Linda Olen één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Zwaneven speelt in de volgende wedstrijd uit tegen Oosthoven op zondag 5 november om 14.30 uur. Linda Olen speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen Blauwvoet Oevel.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement.Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaIn elke reeks werd er dit weekend gevoetbald.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Volgend jaar zien we Mats Omloop (21) en Zeno Moonen (20) niet meer terug in de witblauwe uitrusting van het Mini Discar CT. Omloop trekt naar VolkerWessels CT en Moonen gaat naar het, hou vast, …

K. Sporting Club Wiekevorst maakt tegen Olen United einde aan slechte reeksWiekevorst won weer eens. De ploeg versloeg Olen United uit met 1-2. Het is de eerste winst na zes nederlagen.

Linda Mertens maakt comeback bij Milk Inc.: 'Eerbetoon aan mijn dochter'Linda Mertens (45) vergezelde vrijdagavond haar Milk Inc.-collega Regi in het Sportpaleis. Ze trad niet meer op met Milk Inc. sinds ze haar dochtertje Lio verloor in 2017. Met Whisper gaf ze het startschot van haar comeback. 'Een eerbetoon aan de nagedachtenis van mijn prachtige dochter.

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd.

"Een eerbetoon aan mijn mooie dochter": Linda Mertens laat de muziek en het publiek haar gebroken hart weer heMilk Inc.-zangeres Linda Mertens is terug van weggeweest en het Sportpaleis zal het geweten hebben. Het verlies van haar dochter Lio voelde alsof ze tegen een muur gecrasht was, vertelt ze in Nina. "Perte totale." Op het podium van het Sportpaleis vond ze de energie om weer gas te geven.

Kurdoghlian maakt twee goals voor Schoten in wedstrijd tegen City Pirates BSchoten won zaterdag de uitwedstrijd tegen City Pirates B met 1-5.

Dessel Sport maakt het verschil in de tweede helft tegen KVK TienenDessel Sport won de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen zaterdag. Het duel eindigde op 2-1.