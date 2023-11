Denise Betsema fait l'impasse sur Pont-Château pour les Pays-Bas

'Denise Betsema a fait savoir au sélectionneur De Knegt qu'elle ne prendrait pas le départ. Elle veut s'astreindre à un bloc d'entraînement supplémentaire', peut-on lire dans le communiqué.

Denise Betsema, 2e du cross du Koppenberg mercredi, faisait partie d'une sélection des Pays-Bas emmenée par Fem van Empel qui sera entourée de Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Aniek van Alphen et Annemarie Worst. Chez les messieurs, les Néerlandais aligneront Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar et Ryan Kamp. Fem Van Empel fait figure de grande favorite pour décrocher le titre continental.

Football: le challenge Michel Hemberg, c’est ce mercredi à Pont-à-CellesRendez-vous traditionnel du 1er novembre, le tournoi organisé en l’honneur d’un fidèle du club pour les U12 dans les installations de PAC Buzet devrait attirer du monde. Lire la suite ⮕

La victime de la collision frontale au pont Festu à Pipaix était âgée de 54 ansCe lundi matin, un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à une cinquantenaire. Son véhicule est entré en collision avec un autre qui circulait en sens inverse. À l’arrivée des secours, il était malheureusement déjà trop tard. Lire la suite ⮕

Fem van Empel gagne le cross du Koppenberg chez les damesFem van Empel (Jumbo-Visma) a remporté le cross du Koppenberg, première manche du Trophée X2O de cyclocross, mercredi. La championne du monde néerlandaise a devancé sa compatriote Denise Betsema (Pauwels Sauces-Bingoal) et la Britannique Anna Kay (Cyclocross Reds), qui a privé Kim Van De Steene (Never Give Up by Jolien Verschueren) du podium. Lire la suite ⮕

La police lance un avis de recherche pour l’auteur de sept vols à main armée en Brabant wallon et à BruxellesLes faits se sont produits dans des commerces situés à Ixelles, Uccle, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Auderghem et à Nivelles. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Raman place Anderlecht aux commandes à la RAAL, Charleroi mène à Thes, Saint-Trond également sur le pontLa Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕