Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout disputent ensemble la 16e édition

Compte tenu des différentes longueurs de parcours, les meilleurs voiliers de chacune des catégories devraient arriver au même moment. Il y aura toutefois quatre vainqueurs, un dans chaque classe de bateaux. Le voilier D'Ieteren Group, engagé en classe Imoca (monocoques de 18 mètres), sera entièrement belge.

L'Ottintois de 56 ans entend profiter de cette 'Route du Café' pour peaufiner sa préparation en vue du prochain Vendée Globe, le mythique tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Le départ de 'l'Everest des mers' sera donné aux 40 bateaux qualifiés le 10 novembre 2024 des Sables d'Olonnes.

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde.

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan OtisNa de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan.

Valerie Trouet, directeur van het klimaatcentrum: "We zijn allesbehalve slachtoffers van de klimaatopwarming"Iedere week laat Billie zich inspireren door de levenslessen van een bekende Vlaming. 'A little less conversation, a little more action, please'. Voor Valerie Trouet, dendrochronoloog en directeur van het nieuwe Belgische klimaatcentrum, zijn Elvis' woorden actueler dan ooit.

Gemiddeld inkomen van Belg gestegen: kaap van 20.000 euro is gerondHet gemiddeld inkomen van de Belg is in 2021 gestegen tot boven de kaap van de 20.000 euro. Het gemiddeld netto belastbare inkomen per inwoner kwam uit op 20.357 euro, waar dat een jaar eerder nog 19.671 euro was. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statbel, berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting.

Twintiger loopt werkstraf van 130 uur op voor diefstal van 33.000 euro bij werkgeverEen 28-jarige man uit Vilvoorde is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn werkgever voor 33.000 euro had bestolen.

Wael Al-Dahdouh, de journalist die verslag moest doen van de dood van zijn eigen familieWael Al-Dahdouh, de chef van het Gaza-bureau van de Arabische nieuwszender Al Jazeera verloor minstens vier familieleden bij een Israëlische luchtaanval op het Palestijnse vluchtelingenkamp Nuseirat. Eerder die dag had hij nog verslag uitgebracht over die aanval. 'Hij wist niet dat zijn familie ook getroffen was.