Den Biezerd verandert in horror kostschool

Twee jaar geleden zette Den Biezerd met succes al een keer een tocht door de duistere, verlaten gangen van de school op poten. Dat succes smaakte naar meer. Met leerkrachten en leerlingen werden de koppen bij mekaar gestoken om een nieuw verhaal te brouwen en indrukwekkende decors, tot bewegende graven toe, te bouwen. Leerlingen uit de verschillende richtingen kregen daarin hun aandeel.De oefenhoofden van de afdeling haarzorg leenden zich uitstekend voor griezelige scènes.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Vlaams Belang Niel trekt in 2024 met een stevig vernieuwde en verjongde lijst én een nieuwe lijsttrekker naar de kiezer. De 47-jarige Chris De Clerck neemt de fakkel over van huidig …In Niel hoef je je voor Halloween niet per se door duistere, mistige velden te begeven.

De relatie tussen Aartselaar en Schelle is al vele jaren erg troebel. De inrichting van de Schelse Tuinlei zorgt opnieuw voor een dieptepunt. Ditmaal kreeg het bestuur van Aartselaars …Dankzij een hattrick van Bram Janssens versloeg Schriek Nielse met 4-0. Len Vanacker maakte ook een doelpunt voor de winnaars.Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. headtopics.com

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Politie moet waterkanon inzetten in Bosuil na wedstrijd tussen Antwerp en Porto: politie pakt veertien heethoofden op

Lire la suite:

gva »