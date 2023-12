Démantèlement d'un vaste trafic international de drogue en collaboration avec l'Italie et l'Allemagne

Le dossier porte sur un vaste trafic international de cocaïne et de cannabis, démantelé par la police en collaboration avec celles d'Italie et d'Allemagne. La drogue était acheminée dans des conteneurs en provenance respectivement d'Amérique du Sud et du Maroc, via les ports d'Anvers, Rotterdam, Hambourg et Le Havre. Avant d'être écoulés sur tout le continent européen.

'Vous avez des prévenus à qui on reproche du trafic de drogue, d'autres du trafic d'armes, parfois les deux, éclaire Denis Goeman, magistrat. De la séquestration, détention arbitraire, des menaces, du blanchiment, c'est encore une autre sorte d'infraction. Donc évidemment les infractions qu'on reproche sont très variées. Mais vous avez aussi des personnes qui viennent de milieux différents comme bien souvent. Alors ici , comme ils sont très nombreux, vous avez évidemment différents profils qui comparaissent.'Les débats doivent s'ouvrir à 08H45 devant le tribunal correctionnel délocalisé au Justitia, l'ancien siège de l'Otan reconverti en enceinte judiciaire ultra-sécurisé





rtlinfo » / 🏆 8. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le rabbin d'Anvers dépose une plainte contre la pratique de la circoncisionLe rabbin controversé de Anvers, Moshe Aryeh Friedman, a déposé une plainte contre la pratique de la circoncision où le sang est aspiré avec la bouche. Cela a été rapporté par The Times of Israel et les nouvelles ont été confirmées par le parquet et la police d'Anvers. Le rabbin d'Anvers demande que la justice intervienne contre les circoncisions illégales dans la communauté juive : "Des centaines de bébés sont en danger".

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Italië bibbert tegen Oekraïne, maar trekt EK-ticket toch over de streepDe wereldbeker in Qatar werd gemist, maar in Duitsland is Italië er wél bij. In de laatste groepswedstrijd hield het Oekraïne af (0-0) en dat volstond voor de tweede plaats in groep C.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Les Diables rouges participeront à l'Euro en AllemagnePour la sixième fois consécutive, les Diables rouges participeront à un tournoi majeur. Et pour la sixième fois consécutive, la boule de couleur dans laquelle sera inséré le nom de la Belgique devrait figurer dans l’urne regroupant les têtes de série de l’Euro en Allemagne. Voilà pour la théorie. Reste à confirmer tout ça avec la mise en pratique, face à l’Azerbaïdjan. Laquelle, après la qualification assurée par la victoire en Autriche (2-3) il y a un mois, constitue d’ailleurs le seul et unique enjeu de ce dernier rendez-vous programmé au stade Roi Baudouin.La pelouse du Roi Baudouin bichonnéeDepuis mercredi et le psychodrame pluviométrique de l’avant-match contre la Serbie, beaucoup d’eau s’est écoulée dans les dévidoirs de bords de piste du Heysel. La bâche prêtée par Anderlecht et déployée jeudi matin à l’aube, à grand renfort de personnel, devrait avoir produit son effet protecteur

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Adidas et Puma : la lutte fratricide de leurs créateurs, depuis l'Allemagne nazie, pour des chaussures de sportLe 4 juillet 1954 à Berne, en Suisse, la Hongrie joue face à l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de la Coupe du...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Livio réserve un hôtel en Italie via Booking: arrivé sur place, il constate qu’il est… ferméLivio, un habitant d'Awans, a découvert durant ses vacances en Italie que l’hôtel qu’il avait réservé et payé était en fait fermé. Contacté, l’établissement ne répond pas. Que peut faire le voyageur lésé?

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Fermeture du bar Sin Seven à cause des nuisances sonoresLe bar Sin Seven sur la place Schengen à l'Eilandje doit rester fermé pendant deux week-ends en raison de nuisances sonores persistantes. C'est ce qu'a décidé le maire d'Anvers, Bart De Wever (N-VA). Les exploitants doivent également prendre des mesures pour éviter les nuisances.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »